ABŞ prezidenti Co Bayden növbəti dəfə Rusiyaya sərt xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Rusiya Ukraynaya hücum etsə, çox ağır nəticələrlə üzləşəcək:

“Putinin Ukraynanı işğal etsə, bölgədəki hərbçilərimizin sayını artıracağıq. Rusların itkiləri çox olacaq. Qan su yerinə axacaq. Rusiya heç vaxt üzləşmədiyi sanksiyalara məruz qalacaq. Rusiya bankları dollar mübarizə apara bilməyəcək. Ümid edirəm ki, Putin bunların nəticələri hesablayıb”.

