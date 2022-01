Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M. Çavuşoğlunun tviter səhifəsindəki paylaşımda deyilir:

“Qardaş Azərbaycanın azaqlıq yolunda tarixə qeyd edilmiş ən acı xatirələrindən olan 20 Yanvar şəhidlərini rəhmət və hörmətlə anıram. Tək Millət, tək Ürək, tək Can, Türkiyə-Azərbaycan”.

