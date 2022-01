Zelenski Rusiyanın hücum təhlükəsi ilə bağlı xalqa müraciət etdi

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın mümkün hücum təhlükəsi ilə bağlı xalqa müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, müharibənin olacağı barədə yayılan xəbərlərə görə təşvişə düşmək olmaz. Zelenskinin sözlərinə görə, onsuz da müharibə 8 ildir davam edir. “İndi həyəcana düşmək, vəziyyəti gərginləşdirmək vaxtı deyil” deyən Zelenski, ölkəsinin hər cür təhlükələrə qarşı hazır olduğunu ifadə edib. Dövlət başçısının sözlərinə görə, Ukrayna müharibə istəmir, lakin buna qarşı da hazırdır.

Zelenski hesab edir ki, bəzi dairələrin Rusiyanın hücum edəcəyi ilə bağlı xəbərləri yayması iqtisadiyyatı hədəfə almaq məqsədi daşıyır.

