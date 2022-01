Lerik Rayon Polis Şöbəsinə yanvarın 18-də Şinəband kənd sakini L.Balakişiyevin ov tüfəngi ilə ehtiyatsız davrandığından açılmış atəşdən ayağının topuq nahiyəsindən xəsarət alması barədə məlumat daxil olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən mılumata görə, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib, hadisə yerindən L.Balakişiyevin qanunsuz saxladığı ov tüfəngi götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.