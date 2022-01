Yanvarın 21-dən ölkə ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti nisbətən sabitləşəcək.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, prosses gün ərzində davam edəcək, axşama doğru bir qədər səngiyəcək, 21-dən ölkə ərazisində hava şəraitinin nisbətən sabitləşəcəyi, sonrakı iki gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu tədricən 3-4° yüksələcək.

