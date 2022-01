İspaniyanın "Barcelona" klubu futbolçusu Usman Dembeleni transferə çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun direktoru Matteu Alemani futbolçunun komandada qalmaq istəmədiyini və yanvarın 31-i Usmanı satışa çıxaracağını deyib.

Qeyd edək ki, Dembelenin müaviləsinin cari ilin iyun ayında bitməsi nəzərdə tutulmuşdu.

