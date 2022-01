Şuşada 20 Yanvar faciəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şuşa Dövlət Qoruğu İdarəsinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Anım mərasimləri şəhərin mərkəzi məkanlarında baş tutub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin”, - paylaşımda bildirilib.

