Azərbaycanda məktəb direktoru faciəli şəkildə öldü

Qax rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib.

Məlumata görə, rayonun Qum kəndi ərazisində Məhəmməd Xəlilovun idarə etdiyi "Mercedes" və Təbriz Məmmədovun idarə etdiyi "Ford" markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə "Mercedes"də olan sərnişinlərdən rayon sakini Dilafət Xəlilova aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb, bacısı İradə Əliyeva isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Qeyd edək ki, ölən şəxs Lələli kənd tam orta məktəbinin direktorudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.