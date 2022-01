Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəd bölgələrə yerləşdirdiyi qüvvələrin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən görüntülər peykdən çəkilib. Bildirilir ki, qüvvələr müxtəlif bölgələrə yerləşdirilib. Fotolardan aydın olur ki, Rusiya hücum etmək üçün ordunun demək olar ki, bütün növ qüvvələrini sərhədə cəlb edib.

Ruslar sərhədə ən yaxın 13 kilometr məsafədə mövqe tutub. Dəstək qüvvələri isə sərhəddən 130 kilometr məsafədədir.

