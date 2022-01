Rusiyada son sutka ərzində daha 38 850 nəfər yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Rusiyada COVID-19-a yoluxanların sayı 10 865 512 nəfərə çatıb.

Son sutka ərzində 684 nəfərin koronavirusdan öldüyü bildirilib. Ümumilikdə koronavirusdan ölənlərin sayı 322 678 nəfərə çatıb.

