Bakının Xətai rayonunda avtomobil qəza zamanı YANIB

Bakının Xətai rayonunda avtomobil qəza zamanı yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yol qəzası 8 noyabr prospektində baş verib.

“Kia” markalı avtomobili idarə edən 1986-cı il təvəllüdlü Hacıyev Firuz Sabir oğlu yüksək sürətlə nəqliyyat vasitəsini divara çırpıb. Avtomobil güclü zərbənin təsirindən yanmağa başlayıb.

Əraziyə FHN-nin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Yaralı F.Hacıyev avtomobildən çıxarılaraq xəstəxanaya təhvil verilib. Nəqliyyat vasitəsində olan sərnişin isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Xəstəxanada yaralıya açıq kəllə beyin, baş-beyin əzilməsi, göz almasının qopması və gözün qopması diaqnozları qoyulub. Həkimlər F.Hacıyevin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir.

Qeyd edək ki, avtomobil icarəyə götürülüb.

