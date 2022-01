Büdcədə qeyri-neft gəlirlərinin payı artıb

2021-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 25427,0 mln manat proqnoza qarşı 3,8 faiz və ya 968,5 mln manat artıq icra olunaraq 26395,5 mln. manat təşkil edib.

Maliyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu, 2020-ci illə müqayisədə 1713,8 mln. manat və ya 6,9 faiz çoxdur.

Büdcənin qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmalar 12 859,2 mln. manat məbləğində icra edilib ki, bu da proqnozla nəzərdə tutulduğundan 1 208,2 mln. manat və ya 10,4%, 2020-ci illə müqayisədə isə 2179,6 mln. manat və ya 20,4% çoxdur.

