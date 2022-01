Rusiya S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin iki divizionunu Belarusa göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, sistemlər Xabarovsk vilayətindən qatarla göndərilib. Rusiya mənbələrinin məlumatına görə, təlim keçirilən bölgələrdə rus hərbçilər Belarusla Rusiyanın Vahid Regional Hava Hücumundan Müdafiə Sisteminin tərkibində fəaliyyət göstərəcək və döyüş hazırlığı tapşırıqlarını yerinə yetirəcək.

