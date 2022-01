Britaniya səfiri: "Azərbaycanın prioritetlərini dəstəkləyirik"

“Britaniya Azərbaycanın ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumuna (TƏF) sədrliyini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsi üçün onunla işləməyə hazırdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp tviter hesabında yazıb.

Britaniyalı diplomat Azərbaycanı ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumuna sədrliyi münasibətilə təbrik edib.

“Biz Azərbaycanın silahlara nəzarət və Qadınlar Sülh və Təhlükəsizlik üzrə prioritetlərini dəstəkləyirik. Azərbaycanın Fəaliyyət Planını həyata keçirməyini səbirsizliklə gözləyirik”, deyə - səfir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.