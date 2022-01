Bakıda yeraltı rabitə naqilini oğurlayan şəxslər tutulub

Xəzər rayon Polis İdarəsinim 3-cü Polis Şöbəsinə yanvarın 17-də Qala qəsəbəsi ərazisində Bakı Telefon Rabitəsi MMC-yə məxsus 230 metr yeraltı rabitə naqilinin kəsilərək oğurlanması barədə məlumat daxil olub.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və 3-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Şəki rayon sakinləri Ə.Həsənov, H.Mikayılzadə və T.Süleymanov müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.