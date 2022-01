ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken bu gün Cenevrədə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla keçiriləcək görüş barəsində açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Blinken görüşdə hansısa razılığın əldə olunacağına inanmır. Bununla belə, amerikalı diplomat Rusiya tərəfi ilə intensiv məsləhətləşmələrin aparılmasını müsbət qarşılayır. Diplomatın sözlərinə görə, belə görüşlər qarşı tərəfin problemlərin diplomatik yollarla həll etmək istəyib-istəmədiyini öyrənmək baxımından önəmlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.