Cenevrədə ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinkenlə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov arasında görüş keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, təqribən 1 saat əvvəl başlayan görüşün əsas müzakirə mövzusu Ukrayna gərginliyi ilə bağlıdır. Görüşün yekunlarına dair tərəflər ayrı-ayrılıqda mətbuat konfransı keçirəcək.

Bəzi ekspertlər bu toplantını Ukrayna məsələsi ilə bağlı həlledici adlandırır.

