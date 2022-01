Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" futbol klubu bu gün Türkiyədə Serbiyanın "Baçka Topola"sı ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Ağdam təmsilçisinin 0:1 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu kollektiv günün ikinci yarısında Polşa "Slyonsk"u ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.

