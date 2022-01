“Səbail” Turan Manafov ilə müqavilə müddətini yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 nömrəli oyunçu 1 il daha klubun şərəfini qoruyacaq.

Qeyd edək ki, Turan Manafov 2019-cu ildən “Dənizçilər”in heyətində çıxış edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.