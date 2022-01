“Kontakt” 2022-ci ilə böyük endirim kampaniyası ilə start verdi - “ENDİRİMƏ DƏ ENDİRİM VAR”

“Kontakt” Yeni ilə, yeni fürsətlərlə başladı.

Belə ki, “Endirimə də endirim var” kampaniyası çərçivəsində yanvar ayının 31-dək müxtəlif növ məişət avadanlıqları, smartfonlar, mebellər, ev tekstili, aksesuarlar, notbuklar bir sözlə 30.000 çeşiddə geniş məhsul seçimi ən yaxşı qiymətlərlə müştərilər üçün artıq daha əlçatandır.

İlin ilk ən böyük endirim kampaniyasından şəbəkənin bütün mağazalarında və kontakt.az saytında yararlana bilərsiniz. Çoxdan arzusunda olduğunuz məhsulları “Kontakt”dan 60%-dək endirimlə alıb cibinizə böyük məbləğdə qənaət etməniz mümkün olacaq.

Endirimlərin ən maraqlılarına nəzər yetirsək;

“Kontakt” endirimli qiyməti yerindəcə düz 3 aya bölmək imkanı yaradır. Bütün məhsullar üçün ən yaxşı qiymət məhz “Kontakt”dadır! “Kontakt” ən yaxşı qiymətə düz 120% zəmanət verir! Odur ki, kampaniya bitmədən faydalanmağa tələsin!



Ətraflı məlumat almaq üçün kontakt.az saytına, *6060 Çağrı Mərkəzinə və ya şəbəkənin müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

Həmçinin, sizə ən yaxın “Kontakt Home” mağazasını buradan müəyyən etməyiniz mümkündür.

