Hökumət əsas ərzaq məhsulları ilə təminat sahəsindəki prinsipləri AÇIQLADI

Azərbaycan hökuməti əsas ərzaq məhsulları ilə təminat sahəsindəki prinsipləri açıqlayıb.

Nazirlər Kabinetindən mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, hökumət idxalı deyil, istehsalı subsidiyalaşdırmaq xəttini qəbul edir.

Qeyd olunub ki, yanvarın 18-də Nazirlər Kabinetində keçirilmiş Hökumətin iclasında Baş nazir Əli Əsədovun yekun nitqində səsləndirilib, əsas ərzaq məhsulları, xüsusilə də taxıl ilə təminat sahəsində verilmiş tapşırıqların əsasını 6 baza prinsip təşkil edir.

Bu prinsiplər əsas ərzaq məhsulları ilə təminatın strategiyasının təməl prinsipləridir.

