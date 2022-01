“Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə etməyəcəyini dəfələrlə açıqlamışıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinkenlə Cenevrədə baş tutan görüşdən sonra belə deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın iddialarının əksinə olaraq Rusiya Ukraynaya hücum etməyəcək.

“Qərbin Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi barədə iddiaları Kiyevi hərbi mənada cəsarətləndirmək və Minsk anlaşmasını pozmaq məqsədi daşıyır” - deyə Lavrov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.