Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi valideynsiz uşaqlarla bağlı videoçarx hazırlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, videoda valideynsiz uşaqlara valideyn olub bundan sonrakı həyatlarında onların ailə mühitində yaşamalarına dəstək olmaq, onlarla birgə addımlamaq çağırışını əks etdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.