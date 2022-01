Bakının Yasamal rayonunda 7 küçə əsaslı şəkildə təmir olunur

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakı Nəqliyyat Agentliyinin pilot layihəsi əsasında Yasamal rayonunun Bəsti Bağırova və Məhəmməd Naxçıvani küçələrini, həmçinin bu küçələrlə kəsişən Giləzi, Murtuza Muxtarov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Mirzə Fətəli Axundov və Mustafa Sübhi küçələrini əsaslı şəkildə yenidən qurur.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yenidənqurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulan 7 küçənin ümumi uzunluğu 1 777 metrdir.

Təmir-bərpa işlərinə Bəsti Bağırova küçəsində start verilib. Küçənin uzunluğu 450 metr, hərəkət hissəsinin eni ortalama 14.5 metr təşkil edir.

Küçənin köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınır, yararsız səki daşları sökülərək 1100 p/metr uzunluğunda yeni səki daşları ilə əvəz olunur, yeni piyada səkiləri salınır.

Küçə üzrə müasir şəhərsalma qaydalarına uyğun olaraq mövcud piyada səkilərinin bərpası və zəruri yerlərdə yenilərinin inşası ilə piyadayönümlülüyün artırılması hədəflənir. Yenidənqurma işləri çərçivəsində küçə üzrə piyada səkilərinin sahəsi 8390 kv.m, avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etdiyi hissənin sahəsi isə 6530 kv.m təşkil edəcək.

Bu işlərə paralel olaraq küçə boyu səth sularının normal kənarlaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə yağış-kanalizasiya sisteminin bərpa olunaraq işlək vəziyyətə salınması, yeni yağış barmaqlıqlarının, həmçinin yeraltı kommunikasiya xətlərinin dəmir-beton plitələrinin qaldırılaraq 78 ədəd yeni baxış qapaqlarının qoyulması da nəzərdə tutulub.

Bununla yanaşı ərazidə aidiyyəti qurumlar tərəfindən yeraltı kommunikasiya xətlərinin yenilənməsi, zəruri yerlərdə yeni xətlərin çəkilməsi işləri də aparılır. Bu isə gələcəkdə sözügedən küçələrdə örtüyün vaxtından əvvəl zədələnməsini sığortalamış olacaq.

Yenidənqurma işlərinin son mərhələsində küçə zəruri yol nişanları, üfiqi nişanlanma xətləri, piyada zolaqları və xüsusi parkinq yerləri ilə təmin olunaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.

“İnşaat Norma və Qaydaları”nın tələblərinə əsasən aparılan yenidənqurma işləri mərhələli şəkildə 462 metr uzunluğa malik Məhəmməd Naxçıvani küçəsində, həmçinin Giləzi (110m), Murtuza Muxtarov (329m), Cabbar Qaryağdıoğlu (188m), Mirzə Fətəli Axundov (119) və Mustafa Sübhi (119m) küçələrində də aparılacaq.

AAYDA İnvestisiya Proqramları çərçivəsində 2019-2021-ci illər ərzində Yasamal rayonunda 20 km-dən çox uzunluğa malik küçəni əsaslı şəkildə təmir edib.

