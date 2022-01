Canlı yayımda TƏHDİD ETDİ: İki seçimləri var - Qərarı Rusiya verəcək

“Biz duyğularla deyil, reallıqlarla hərəkət edirik. Rusiya çox ciddi hərbi qüvvə toplayıb və buna davam edir. Prezident Putin istəsə bu onlara şimaldan və cənubdan hücum etmək üstünlüyü vercək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken Cenevrədə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla görüşdən sonra belə deyib. O bildirib:

“Rusiyaya iki seçim təqdim etdik. Diplomatiya və hücum. Biz ikisinə də hazırıq. Biz diplomatiyanın tərəfdarıyıq. Amma hansını seçəcəyinə Rusiya qərar verəcək”.

