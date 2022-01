Türkiyədə məşhur aktyor Sermiyan Midyat nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “stand-up” üçün getdiyi Malatyada məhkəmə iddiası ilə bağlı ifadə vermədiyi üçün saxlanılıb.

Polislər onu Erhaç Hava Limanında tutaraq məhkəməyə aparıblar.

