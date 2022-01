Teymur Rəcəbov evləndi - FOTOLAR

Azərbaycan şahmat millisinin üzvü Teymur Rəcəbovla RSFSR Xalq artisti Lyudmila Maksakovanın nəvəsi Anna Maksakovanın nikah mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə T.Rəcəbov İnstaqram səhifəsində “I Love You!” (Səni sevirəm) yazaraq paylaşım edib.

Tanınmışlar cütlüyü təbrik edib, xoşbəxtlik arzulayıblar.

Qeyd edək ki, Teymur Rəcəbov 2011-ci ildə Elnarə Nəsirli ilə ailə qurub. Bir müddət əvvəl isə cütlük boşansa da, bu barədə mətbuatda heç bir məlumat dərc olunmayıb. Onların Məryəm adlı bir övladı var.

Xatırladaq ki, Elnarə Nəsirli SOCAR-ın Sərmayələr və Marketinq üzrə vitse-prezidenti Elşad Nəsirovun qızıdır.

