Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim məşt-toplanışında olan "Qarabağ" növbəti yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi günün 2-ci qarşılaşmasında Polşa "Şlyonsk"u ilə üz-üzə gəlib.

Görüş "köhlən atlar"ın 2:3 heablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. "Qarabağ"ın heyətində qolları 26-cı dəqiqədə Marko Veşoviç və 80-ci dəqiqədə Kadi Borges vurublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.