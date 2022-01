Yaponiyanın cənubunda 6,6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.Bildirilib ki, yeraltı təkanların episentri 448 min nəfərdən çox əhalisi olan Yaponiyanın Oita şəhərindən 78 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 51 km dərinlikdə olub.

Sunami təhlükəsi elan olunmasa fəsadlar baş verib. Məlumata görə dağıntılar var. Yaralıların olduğu barədə məlumatlar yayılıb.

