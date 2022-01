Yataq xəstəsi olan qadın yanaraq öldü

Masallı rayonunda yataq xəstəsi olan qadın yaşadığı evdə yanaraq ölüb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə rayonun Qızılağac kəndində qeydə alınıb.

Ümumi sahəsi 63 m² olan 2 otaqlı evin 1 otağının, dəhlizinin yanar konstruksiyaları və dam örtüyü 40 m² sahədə yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı ev sahibi, 1942-ci il təvəllüdlü Ələkbərova Cənnət Yaqub qızının (yataq xəstəsi) yanmış meyiti yanğınsöndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Hadisə ilə bağlı təhqiqat aparılır.

