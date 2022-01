Xatirə əməliyyatdan sonra elə FOTO paylaşdı ki...- FOTO

Müğənni Xatirə İslam açıq-saçıq fotosu ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl bədənşəkilləndirmə əməliyyatı etdirən sənətçi sosial şəbəkədə transparan geyimdə şəklini paylaşıb.

Yeni fotosessiyasından olan görüntüyə X.İslam "Tezliklə" qeydini yazıb.

İzləyiciləri isə ifaçını açıq-saçıq şəklinə görə tənqid atəşinə tutublar. Onlar "Sizi belə sevməmişik", "Sizi bu fotodan öncə daha çox sevirdim", "Soyunanda nə olur? Heç xoşum gəlmədi" kimi şərhlər yazıblar.

Qeyd edək ki, fotonun müəllifi Toğrul Abbasovdur.

