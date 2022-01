Azərbaycanda un və çörəyin qiyməti ilə bağlı MÜHÜM ADDIM - VİDEO

Unun və çörəyin qiymətinin süni şəkildə artırılmasının qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Ekspertlər hesab edir ki ,aidiyyatı dövlət qurumlarının apardığı monitoriqnlər öz təsirini göstərməkdədir.Əks halda bazarda möhtəkirliyin yaranması qiymət artımını qaçılmaz edərdi.

İstehlak bazarına nəzarət edilərək, möhtəkirlik hallarının qarşısı alınır.

Un və çörəyin qiymətinin süni olaraq bahalaşmaması üçün bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti monitorinq və nəzarət tədbirlərini daha da gücləndirib.

Preventiv tədbirlər çərçivəsində taxıl idxalçıları, həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüşlər təşkil edilərək vəziyyətdən sui-istifadə hallarının qətiyyən yolverilməzliyi barədə məlumat verilib.Ekspertlər hesab edir ki ,mövcud vəziyyətdə nəzarət təbirlərinin davamlı aparılmasına ehtiyac var.

İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirovun sözlərinə görə, haqsız rəqabət, bazar sövdələşməsinin qarşısını almaq üçün aparılan ciddi monitorinqlər bütün ölkəni əhatə edir..Bu isə öz növbəsində hər hansısa bir regionda möhtəkirliyin yaranmasının qarşısını alır.

Qeyd edək ki, hazırda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, Dövlət Vergi Xidməti, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri tərəfindən unun satışı və çörəyin çəki və qiymətinə gündəlik nəzarət edilir.

