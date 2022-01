Bakıda dəhşətli avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerli qəsəbələrin birində Binə qəsəbəsində qeydə alınaraq görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Görüntülərdə müşahidə edilir ki, avtomobil yüksək sürətlə hərəkət edərkən qəfildən evin divarına çırpılıb. Yayılan məlumatlarda bildirilir ki, avtomobili idarə edən sürücünün komaya düşdüyü bildirilir.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

