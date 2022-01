Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Qaziantepin bələdiyyə sədri Fatma Şahin arasındakı dialoq gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazintep Universitetində baş tutan açılış mərasimi zamanı dövlət başçısı bələdiyyə sədrindən “Rektordan şikayətiniz varmı?” deyə soruşub. Fatma Şahin isə “Çox pis, çox pis. Tam bir dəlidir” - deyə cavab verib.

Mikrofon açıq olduğuna görə, dialoq eşidilib.

