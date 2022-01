MEDİA-nın icraçı direktoru: "Jurnalistlər zəruri məlumatlarla təmin edilməlidir"

Azərbaycanda jurnalistlər məlumatlarla təmin edilməlidir. Mediamız bu gün Zəfərlə bağlı faktları işıqlandırır, fədakarlıq göstərən şəxsləri ictimaiyyətə tanıdır. Amma bu proses çox təkmil olmalıdır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov media nümayəndələri üçün postmünaqişə dövrü ilə bağlı keçirilən təlimdə deyib.

Ə.İsmayılov jurnalistlərin Vətən müharibəsində böyük fədakarlıq göstərdiklərini diqqətə çatdırıb. "Hətta onların arasında şəhid olanlar da oldu. Mediamız peşakar davranmalıdır. Eyni zamanda, media nümayəndələrimiz zəruri məlumatlarla təmin edilməlidir”, - deyə o bildirib.

Ə.İsmayılov əlavə edib ki, MEDİA sahə jurnalistikasının inkişafında maraqlıdır.

