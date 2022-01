Koronavirusa yoluxan şəxslərdə karantin müddətinin 7 günə endirilməsinin təhsil müəssisələrinə şamil olunması məsələsinə aydınlıq gətirilib.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, qərara əsasən, məktəblər koronavirusa görə bağlandıqda karantin müddəti 1 həftə olacaq.

