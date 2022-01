Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov sabah İran İslam Respublikasına səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə “Twitter”də bildirib.

“Bu, 2022-ci il üçün yaxşı başlanğıcdır”, - səfir vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.