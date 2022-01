Ötən il idxalın həcmi 11 milyard 706 milyon manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsinin Gömrük ödənişlərindən azadolmalara nəzarət şöbəsinin rəisi Faiq Orucov deyib.

O bildirib ki, idxal rüsumu üzrə idxal mallarına tətbiq edilən güzəştlərin 39.81 faizini Azad ticarət Sazişi, 34.56 faizini "0" tarif dərəcəli mallar, 12.43 faizini Neft Konsorsiumu, 13.20 faizini isə digərləri təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.