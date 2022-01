"Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəl həkim cərrahın aldığı ən aşağı vəzifə maaşı 394 AZN, ən yuxarı vəzifə maaşı isə 440 AZN olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Aynurə Əhmədova bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib:

"Hazırda icbari tibbi sığorta sistemində aylıq həvəsləndirici əlavə alan həkimin ən aşağı maaşı 534 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı isə 22 min manatdan çox təşkil edib".

