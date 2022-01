Kapital Bank Visa-nın 3 mükafatına layiq görülüb

22-23 yanvar 2022-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən “Ödəniş sistemləri və rəqəmsal bankçılıq üzrə Ekspert Qrupu” üzvləri üçün tədbir keçirilib. Tədbirdə Kapital Bank əməkdaşları da iştirak edib.

Kapital Bank tədbir zamanı Visa tərəfindən “Ən innovativ bank” (“The most innovative bank”), “ ApplePay/NFC Pay üzrə lider bank” (“Leadership in tokenization”) və “Regionda VISA B2B Connect platformasına qoşulan ilk bank” (“First Visa B2B Connect service in CEMEA”) nominasiyaları üzrə xüsusi mükafatlara layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Visa kartlarını Kapital Bank filiallarında və ya Bankın korporativ saytından onlayn sifariş etmək mümkündür. Kapital Bank Azərbaycan manatı, ABŞ dolları və avro valyutası əsasında ödəniş kartlarını təklif edir.

