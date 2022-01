Böyük müharibəyə hazırlıq: Bu ölkələrə ordu yeridilir - Hərbi gəmilər, döyüş təyyarələri, əsgərlər...

ABŞ-dan sonra Böyük Britaniya da Kiyevdəki diplomatlarını geri çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Londonun bu qərarı Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi barədə ciddi məlumatların olması ilə bağlıdır. Bu arada, “New York Times” qəzeti ABŞ-ın Şərqi Avropa ölkələrinə əlavə hərbi qüvvə göndərməyə hazırlaşdığını yazır. Hərbi qüvvə gəmilər, döyüş təyyarələri və hərbçilərdən ibarətdir. Hərbçilərin Şərqi Avropa ölkələri və Baltik ölkələrinə yerləşdirilməsi planlaşdırılır.

Məlumata görə, prezident Co Baydenə Rusiyaya qarşı addımların atılması barədə birneçə seçim təqdim edilib.

