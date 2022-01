“Kişi xəyanəti elə etməlidir ki, qadın bunu hiss etməsin” - Aktrisa Aynur Naz

“Bir qadının özgüvəni olmalıdır. Bu gözəlliklə bağlı deyil. Qadın var gözəldir amma özgüvəni yoxdur. Həyatındakı insanı qısqanır, izləyir yorur ki, bu da inamsızlıqla bağlıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Yenicag.az-ın “Əcəbsəndəl” layihəsində qonaq olan Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası Aynur Naz edib. Xanım aktrisa kişilərin xəyanət etməsi məsələsinə də toxunaraq bildirib ki, xəyanət etməyən kişi yoxdur, varsa da onun xəbəri yoxdur.

“Əgər kişi xəyanət etsə də onu elə etməlidir ki, xanımının qəlbinə dəyməsin. Yox əgər həyat yoldaşı bilsə ki, yoldaşı xəyanət edir bu artıq həmin kişinin vicdansızlığıdır”.

Daha ətraflı verilişdən izləyə bilərsiniz.

Aidə Fətəliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.