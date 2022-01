Kirayədə qalan qızlar evə qayıdanda heyrətə gəldi: Ev yiyəsi əlavə pul qazanmaq üçün... - FOTOLAR

İstanbulda ev yiyəsi kirayədə qalan tələbə qızlara böhtan ataraq onları evindən qovub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər əvvəlcə 4600 lirə qarşılığında razılığa gələrək müqavilə imzalayıblar. Bir müddət sonra isə ev yiyəsi kirayə qiymətini 9750 lirəyə qaldırıb. Tələbə qızlar buna etiraz ediblər. Qapını bağlayan ev yiyəsi qızların mənzilə daxil olmasına mane olub. Evin işığı və suyu dayandırılıb. Evə gələndə qapının bağlı olduğunu görən qızlar üzüntü yaşayıblar. Məsələ ilə bağlı hər iki tərəf polisə şikayət edib. Ev yiyəsi iddia edib ki, evə naməlum şəxslər girib çıxır. Qızlara ağır böhtan atan ev yiyəsinin iddiasını araşdıran polislər, onun yalan danışdığını müəyyən ediblər.

Qızlar evə qaytarılıb. Ev yiyəsinə qarşı təzminat iddiası qaldırılıb.

