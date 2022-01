Ukrayna Türkiyənin vasitəçilik təklifini böyük məmuniyyətlə qarşılayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Ankaradakı səfiri Vasyl Bodnar açıqlama verib. O bildirib ki, həm Ukrayna həm də Türkiyə bölgədə sabitliyin olmasını istəyir. Açıqlamaya görə, tərəflər sabitliyi qorumaq üçün birgə fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya və Ukrayna dövlət başçılarını Türkiyəyə dəvət edib.

