Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən yaradılmış işçi qrupu informatika fənn kurikulumunun təlim nəticələri əsasında hazırlanmış qəbul proqramına uyğun imtahan modelini təsdiq edib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

İmtahan modelinə uyğun hazırlanmış tapşırıq nümunələri ilə verilmiş keçidlərdə (Azərbaycan və rus dillərində) tanış ola bilərsiniz.

Qeyd edək ki, İnformatika seçmə fənni 2023-2024-cü tədris ili üzrə qəbul imtahanlarına əlavə ediləcək.

