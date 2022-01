Almaniyanın Heydelberq şəhərindəki univeristetə silahlı hücum təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxs tələbləri güllələyib. Çox sayda yaralı var. Hadisəni törədən şəxs isə ölüb. Onun hansı şəraitdə öldüyü məlum deyil. Bölgəyə çox sayda asayiş keşikçisi cəlb edilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

