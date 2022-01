Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri, ölkəmizin Avropa Şurası Parlament Assambleyası yanında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov AŞPA-nın Monitorinq Komitəsinin birinci vitse-prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Monitorinq Komitəsinin vitse-prezidenti seçkiləri qurumun yanvarın 24-də Strasburqda hibrid formatda işə başlayan qış sessiyası çərçivəsində keçirilib.

