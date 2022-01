İstanbulda aramsız yağışların səbəb olduğu fəlakətdən sonra bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun istefa verməsi tələb olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada bələdiyyə sədrinə qarşı kampaniya başladılıb. Sakinlər bildirir ki, bələdiyyə fəsadların aradan qaldırılması və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi barədə lazımi işlər görməyib. Ötən axşam sürücülərin yolda qaldığı bir vaxtda Əkrəm İmamoğlunun restoranda olduğu iddia edilir.

Qeyd edək ki, İstanbulda qar səbəbilə uzun tıxaclar yaranıb.

