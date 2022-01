Arvadının ayaqlarına düşüb yalvardı - Canlı yayımdakı bu hadisə GÜNDƏM OLDU / VİDEO

"Elgizlə izlə" verilişinin ötən gün yayımlanan buraxılışında gözlənilməz anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqrama ailə vəziyyətindəki problem səbəbindən qatılan Fəxriyyə adlı qadının əri onun ayaqlarına qapanaraq, ayrılmaq istəmədiyi deyib. Amma bu vəziyyət belə qadını fikrindən daşındırmayıb. Kişi hətta onun qarşısında diz çökərək yalvarıb. Onun bu hərəkəti studiyada olan hər kəsi təəccübləndirib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkədə həmin görüntülər izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

