“Parkovşik” polisə nə deyəcəyini bilmədi: İş yoxdur - VİDEO

Bakıda Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları qanunsuz parklanmaya qarşı reydlər keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səbayıl, Yasamal və Xətai rayonlarında reydlər zamanı bir çox ərazilərin qanunsuz olaraq parklanma kimi istifadə edilməsi və bunun müqabilində pul alınması faktları ortaya çıxıb.

Vətəndaşlardan pul yığan şəxslərlə müvafiq söhbətdən sonra bəziləri əməllərinin qanunsuz olduğu anlasa da, bəziləri buna məhəl qoymayacaqlarını deyiblər.

“ARB24”ün hazırladığı videomaterialı təqdim edirik:

